Путін і Зеленський провели телефонну розмову. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/ua/n124189-putin-i-zelenskyy-provely-telefonnu-rozmovu.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський і лідер РФ Володимир Путін провели першу телефонну розмову. Ініціатором бесіди виступила українська сторони.

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Під час розмови порушувалося питання про врегулювання ситуації на південному сході України і спільну роботу по поверненню утримуваних з обох сторін осіб. Про це повідомив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

Зеленський і Путін досягли домовленості про продовження роботи по поверненню утримуваних осіб на рівні експертів. Також порушувалося питання про можливість продовження контактів в нормандському форматі.

Раніше Зеленський і Путін обмінювалися посланнями через засоби масової інформації, однак особистих контактів по телефону, при зустрічі або за допомогою листування у них не було.

Як відомо, Зеленський 8 липня запропонував Путіну поговорити в Мінську в присутності світових лідерів, щоб обговорити ситуацію на Донбасі і в Криму.

Як раніше повідомляв «Ракурс», сьогодні Путін відповів на пропозицію Зеленського позитивно, але наголосив, що будь-яке обговорення переговорів можливо лише після проведення дострокових парламентських виборів і формування нового уряду.