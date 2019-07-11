Путін і Зеленський: в РФ розповіли, коли готові обговорити переговори. Фото: glavred

https://racurs.ua/ua/n124186-putin-i-zelenskyy-v-rf-rozpovily-koly-gotovi-obgovoryty-peregovory.html

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Президент Росії Володимир Путін прокоментував пропозиції президента України Володимира Зеленського про переговори в розширеному «нормандському форматі». У Кремлі заявили, що обговорення проведення переговорів можливе лише після формування нового уряду і проведення дострокових парламентських виборів.

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Путін наголосив, що готовий до переговорів, проте зустріч повинна бути добре пропрацьована. Також російський лідер заявив, що ніколи не відмовлявся від жодного із запропонованих форматів. Про це повідомляє ТАСС.

Також Путін прокоментував присутність заявлених Зеленським світових лідерів. За його словами, прем'єр Великої Британії Тереза ​​Мей скоро припинить роботу на своїй посаді і невідомо, в якому статуті її запросили.

Путін зазначив, що невідомо, як у Великій Британії, США, Німеччині і Франції відреагують на цю пропозицію, а значить вона вимагає подальшого опрацювання. Саму ж пропозицію про переговори Путін назвав цікавою.

Як відомо, 8 липня Зеленський через Facebook звернувся до Путіна і запропонував провести в Мінську нові переговори, на яких обов’язково повинні бути присутніми світові лідери в якості посередників. За словами Зеленського, на переговорах буде порушено питання про те, чий Крим і кого немає на Донбасі. На зустріч покликали президента США Дональда Трампа, прем'єр-міністра Великої Британії Терезу Мей, канцлера ФРН Ангелу Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Міністерстві закордонних справ РФ прокоментували пропозицію Зеленського про переговори.