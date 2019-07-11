Суд відкрив справу про стягнення 5 млрд грн з Коломойського. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n124185-sud-vidkryv-spravu-pro-styagnennya-5-mlrd-grn-z-kolomoyskogo.html

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Стягнення з Ігоря Коломойського майже 5 млрд грн на користь Національного банку України буде розглянуто Господарським судом Дніпропетровської області 11 липня 2019 року на підготовчому засіданні за позовом НБУ.

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У червні 2018 року НБУ подав чотири позови проти Коломойського, який є фінансовим поручителем «ПриватБанку», про стягнення з нього заборгованості за кредитами рефінансування. Дані заборгованості почали формуватися з 2016 року і становили 1,8 млрд грн, 1,27 млрд грн, 1,29 млрд грн і 0,5 млрд грн. Про це повідомила прес-служба Нацбанку.

Суд першої інстанції відмовив у відкритті проваджень за цими позовами, але в подальшому касаційні скарги Нацбанку були задоволені Великою палатою Верховного суду, який таким чином скасував попередні судові рішення.

Щоб відкрити провадження за позовами про стягнення держкоштів, знадобилося більше року. Як зазначив начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту Нацбанку Віктор Григорчук, НБУ очікує розгляду цих проваджень вже у серпні 2019 року, а в подальшому — застосування правових заходів для стягнення заборгованостей за кредитами.

Нагадаємо, раніше Коломойський заявив про втрату своїх доходів у США, бо нібито екс-глава Нацбанку Валерія Гонтарева сприяла поширенню негативної слави про українського мільярдера у Сполучених Штатах.