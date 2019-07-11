Суд открыл дело о взыскании 5 млрд грн с Коломойского. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n124185-sud-otkryl-delo-o-vzyskanii-5-mlrd-grn-s-kolomoyskogo.html

Ракурс

Взыскание с Игоря Коломойского почти 5 млрд грн в пользу Национального банка Украины будет рассмотрено Хозяйственным судом Днепропетровской области 11 июля 2019 года на подготовительном заседании по иску НБУ.

Loading...

В июне 2018 года НБУ подал четыре иска против Коломойского, который является финансовым поручителем «Приватбанка», о взыскании с него задолженности по кредитам рефинансирования. Данные задолженности начали формироваться с 2016 года и составили 1,8 млрд грн, 1,27 млрд грн, 1,29 млрд грн и 0,5 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

Суд первой инстанции отказал в открытии производств по этим искам, но в дальнейшем кассационные жалобы Нацбанка были удовлетворены Большой палатой Верховного суда, который таким образом отменил предыдущие судебные решения.

В итоге, чтобы открыть производства по искам о взыскании госсредств, понадобилось более года. Как отметил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента Нацбанка Виктор Григорчук, НБУ ожидает рассмотрения данных дел уже в августе 2019 года, а вдальнейшем — применения правовых мер для взыскания задолженностей по кредитам.

Напомним, ранее Коломойский заявил о потере своих доходов в США из-за того, что якобы экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева способствовала распространению негативной славы об украинском миллиардере в Соединенных Штатах.