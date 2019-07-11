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Электромобили в Украине будут иметь зеленые номера и беспрепятственный доступ к паркоместам. Фото: "Еспресо TV"

Электромобили в Украине будут иметь зеленые номера и беспрепятственный доступ к паркоместам

11 июл 2019, 17:30
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Электромобили в Украине становятся все популярнее. Их количество должно вырасти еще больше благодаря закону «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей», принятому сегодня Верховной Радой Украины.

Новый закон предусматривает внесение изменений в ряд других законодательных актов, в частности в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Закон Украины «О дорожном движении» и других. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

В частности, теперь введут номера для электромобилей с зеленым цветом шрифта, на автодорогах появятся дорожные знаки «Для электромобилей», «Кроме электромобилей», «Станция зарядки электромобилей». Также законодательно защищено право водителей электрокаров на беспрепятственный доступ к зарядным станциям и паркоместам.

К примеру, за остановку или стоянку обычного автомобиля на месте для электромобилей или создание препятствий водителям электрокаров вводятся штрафы от 340 до 510 грн. Инспекторов по парковке наделят правом задерживать транспортное средство нарушителя, в том числе с помощью эвакуатора.

Новый закон, за который проголосовали 233 народных депутата, вступит в силу с 1 января 2020 года.

Ранее «Ракурс» сообщал, что в Швейцарии изобретатели создали батарею, которая позволит электрокарам проезжать до более 1 тыс. км на одном заряде.

Источник: Ракурс


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