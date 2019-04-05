Мощные батареи для авто разработали в Швейцарии. Фото: YouTube

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В Швейцарии изобретатели разработали батарею, которая позволит электрокарам проезжать до более 1 тыс. км на одном заряде батареи.

Прорыв в батарейных технологиях сделал стартап Innolith из Швейцарии. Инженеры разработали экспериментальный образец батареи с большой плотностью хранения заряда. Используя новую технологию, электромобили смогут проезжать без подзарядки более 1 тыс. км. Об этом сообщает Clean Technica.

Изобретатели из Innolith исследуют жидкий электролит, который используют в традиционных литий-ионных батареях. Его используют в качестве растворителя неорганической солеобразной субстанции. Это позволяет исследователям избавиться от наиболее реактивных элементов, что упрощает сборку батареи и решает проблему с побочными реакциями. Представитель «Іннолайт» отметил, что их изделия сохраняют до 50% остаточной емкости после 50 тыс. циклов перезарядки.

В компании Innolith утверждают, что их экспериментальная батарея имеет плотность 1 тыс. Вт-час. на кг массы. Изобретатели уверены, что автомобили с этими батареями смогут проезжать без подзарядки более чем 1 тыс. км.

Такая батарея должна быть гораздо мощнее аккумулятора, который устанавливают в автомобили Tesla Model 3. Для примера, аккумуляторы в этом авто имеют плотность около 250 Вт-час. на кг. Тем временем Министерство энергетики США выделяет средства на исследования по созданию ячеек с плотностью 500 Вт-час. на кг.

Напомним, в марте Илон Маск презентовал долгожданный электрокар Tesla Model Y. Новое авто от Tesla появится на рынке уже осенью 2020 года в разной комплектации.