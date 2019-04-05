Заместителем Грицака стал скандально известный экс-руководитель СБУ Сумщины Владислав Косинский

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Президент Украины Петр Порошенко назначил заместителем главы Службы безопасности Украины Василия Грицака скандально известного экс-руководителя сумского управления СБУ Владислава Косинского.

Указ Порошенко о назначении Косинского замглавы СБУ сегодня был обнародован на сайте главы государства. На этом посту Косинский заменит Сергея Базюка, уволенного 4 апреля. Причина увольнения Базюка в документе не указана.

Косинского назначили на должность руководителя СБУ в Сумской области в феврале 2017 года, а в марте этого года — уволили. За время своего пребывания на этом посту он успел попасть в несколько скандалов.

Как сообщает «Главком», в феврале 2018 года депутаты Сумского облсовета обратились к президенту касательно увольнения Косинского, заявляя, что он вместо выполнения своих прямых должностных обязанностей на территории приграничной области «увлекся политическими интригами и „крышеванием“ криминальных схем», а также поддерживает подрывную деятельность ряда лиц.

Кроме того, в адрес Косинского звучали обвинения в незаконном сборе информации о депутатах Сумской области и фабрикации дел против бизнесменов.

Также летом 2018 года стал известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) осуществляет в отношении Косинского расследование, связанное с фактами использования для служебных целей вертолета Bell-407, который принадлежит совладельцу сети супермаркетов АТБ Геннадию Буткевичу. На нем он в декабре 2017 года совершил перелет из Днепра в Сумы.