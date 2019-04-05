Заступником Грицака став скандально відомий екс-керівник СБУ Сумщини Владислав Косинський

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Президент України Петро Порошенко призначив заступником глави Служби безпеки України Василя Грицака скандально відомого екс-керівника сумського управління СБУ Владислава Косинського.

Указ Порошенка про призначення Косинського заступником глави СБУ сьогодні було оприлюднено на сайті глави держави. На цій посаді Косинський замінить Сергія Базюка, звільненого 4 квітня. Причина звільнення Базюка в документі не вказується.

Косинського призначили на посаду керівника СБУ в Сумській області у лютому 2017 року, а в березні цього року — звільнили. За час свого перебування на цій посаді він встиг потрапити у кілька скандалів.

Як повідомляє «Главком», у лютому 2018 року депутати Сумської облради звернулися до президента щодо звільнення Косинського, заявляючи, що він замість виконання своїх прямих посадових обов’язків на території прикордонної області «захопився політичними інтригами і „кришуванням“ кримінальних схем», а також підтримує підривну діяльність низки осіб.

Окрім того, Косинському закидали незаконний збір інформації про депутатів Сумщини і фабрикування справ проти бізнесменів.

Також влітку 2018 року стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) веде розслідування стосовно Косинського, пов’язане з фактами використання для службових цілей вертольота Bell-407, котрий належить співвласнику мережі супермаркетів АТБ Геннадію Буткевичу. На ньому він у грудні 2017 року здійснив переліт із Дніпра до Сум.