МОУ уперше купило рюкзаки вдвічі дешевші від «рюкзаків» Авакова. Фото: МОУ

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Міністерство оборони України у березні 2018 року за результатами тендеру уклало чотири угоди про закупівлю рюкзаків на 36,20 млн грн.

До серпня цього року в армійські підрозділи мають надійти 22 тис. індивідуальних бойових рюкзаків по ціні 1 тис. 646 грн кожен. Для армії закупили рюкзаки видів 3 (Black) і 5 (український піксель ММ-14), які виготовлені за спеціально визначеними технічними умовам. Про це 5 квітня повідомляють «Наші гроші» із посиланням на систему «Прозорро».

Зазначається, що в березні цього року військова частина № 1471 Державної прикордонної служби замовила рюкзаки видів 1 (Coyote) та 2 (Olive green) за тими ж техумовами зі змінами № 2 майже по стільки ж — по 1 тис. 639 грн.

А в 2018 році українське оборонне відомство закупило такі ж рюкзаки, які і цьогоріч купило ДПСУ, але на 5% дешевше. Один виріб коштував 1 тис. 566 грн. Впродовж 2017 року Міноборони замовляло для армії рюкзаки виду 2 (Olive green) за тими ж техумовами, але зі змінами № 1. За них заплатили ще на 14% дешевше. Ціна коливалася від 1 тис. 435 грн до 1 тис. 450 грн.

Як відомо, в 2015 році Міністерство внутрішніх справ закупило для потреб Національної поліції та Національної гвардії рюкзаки по 2 тис. 900 грн. Згодом Національне антикорупційне бюро довело, що собівартість рюкзаків становила 555 грн.

Нагадаємо, навесні 2018 року НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування справи про розкрадання державних коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії. Тоді у скандалі фігурували син міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександр та колишній заступник міністра внутрішніх справ Сергій Чеботар. Згодом справу проти сина Авакова закрили.

У вересні 2018 року Червонозаводський районний суд Харкова засудив єдиного підозрюваного в справі щодо розкрадання коштів на рюкзаках для Національної гвардії — підприємця Володимира Литвина до п’яти років ув’язнення з випробувальним терміном у два роки.