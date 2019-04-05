Погода в Україні 6 квітня: буде тепло і сонячно. Фото: hronika.info

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Погода в Україні 6 квітня буде теплою і сонячною на території всіх областей країни. Синоптики прогнозують прохолодну погоду тільки вночі, але температура не опуститься нижче нуля. Вітер південно-східний, зі швидкістю 5−10 м/с.

Температура повітря в центральних, південних і західних областях вдень становитиме 13−15° тепла, найвищою вона буде на Закарпатті — 17−19° вище нуля, повідомляють в Укргідрометцентрі.

Погода в Києві завтра, 6 квітня, буде сонячною і теплою. Стовпчики термометрів вночі покажуть 2−4° тепла, а вдень піднімуться до 13−15° вище нуля. Опади синоптики не прогнозують.

У Львові 6 квітня також буде тепло і з мінливою хмарністю. Температура повітря вночі складе 2−4° тепла, а вдень підніметься до 14−16° вище нуля.

Погода в Дніпрі в суботу 6 квітня буде теплою. Синоптики не прогнозують опади, вдень буде хмарно. Вночі стовпчики термометрів покажуть від 2° до 4° тепла, вдень повітря прогріється до 13−15° тепла.

У Харкові 6 квітня обіцяють сонячну погоду без опадів. Температура повітря вночі складе 0−2° тепла, вдень буде трохи тепліше — 12−14° вище нуля.

Погода в Одесі 6 квітня буде теплою і сонячною. Температура повітря вночі буде 0−2° тепла, а вдень підніметься до 15−17° вище нуля.

Магнітні бурі в Києві завтра, 6 квітня, не очікуються. Протягом доби будуть лише невеликі обурення магнітосфери Землі.

Раніше повідомлялося, що сьогодні в Україні буде гарна погода з мінливою хмарністю.