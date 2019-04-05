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Вилучені папуги, фото: УНН
Понад 150 папуг намагався пронести до Білорусі поза пунктами пропуску житель прикордоння (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n120370-ponad-150-papug-namagavsya-pronesty-do-bilorusi-poza-punktamy-propusku-jytel-prykordonnya-video.htmlРакурс
Вчора ввечері прикордонники запобігли спробі 45-річного жителя прикордоння пронести на територію Білорусі понад 150 папуг поза межами пунктів пропуску.
Чоловіка, який швидко рухався в напрямку кордону, помітили військовослужбовці строкової служби, прикордонники відділу «Копище» під час патрулювання території, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.
Помітивши прикордонників, чоловік спробував утекти, проте після нетривалого переслідування його затримали. Документів, котрі посвідчують особу, в нього не було, також чоловік не міг пояснити мету свого перебування на режимній території.
Згодом на прилеглій місцевості охоронці кордону виявили великий ящик з пасками для перенесення, у котрому було шість коробок зі 150 папугами.
Наразі за цим інцидентом складено адмінпротокол, папуг вилучено, їх передадуть Державній фіскальній службі. Дії затриманого розглядатиме суд.
Нагадаємо, у січні в «Борисполі» прикордонники запобігли спробі незаконного вивезення 1,6 тис. щигликів. На жаль, 67 тварин були виявлені в клітках вже мертвими.
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