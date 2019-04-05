Вилучені папуги, фото: УНН

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Вчора ввечері прикордонники запобігли спробі 45-річного жителя прикордоння пронести на територію Білорусі понад 150 папуг поза межами пунктів пропуску.

Чоловіка, який швидко рухався в напрямку кордону, помітили військовослужбовці строкової служби, прикордонники відділу «Копище» під час патрулювання території, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Помітивши прикордонників, чоловік спробував утекти, проте після нетривалого переслідування його затримали. Документів, котрі посвідчують особу, в нього не було, також чоловік не міг пояснити мету свого перебування на режимній території.

Згодом на прилеглій місцевості охоронці кордону виявили великий ящик з пасками для перенесення, у котрому було шість коробок зі 150 папугами.

Наразі за цим інцидентом складено адмінпротокол, папуг вилучено, їх передадуть Державній фіскальній службі. Дії затриманого розглядатиме суд.

Нагадаємо, у січні в «Борисполі» прикордонники запобігли спробі незаконного вивезення 1,6 тис. щигликів. На жаль, 67 тварин були виявлені в клітках вже мертвими.