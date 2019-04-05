Изъятые попугаи, фото: УНН

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Вчера вечером пограничники пресекли попытку 45-летнего жителя приграничья пронести на территорию Беларуси более 150-ти попугаев за пределами пунктов пропуска.

Мужчину, который быстро двигался в направлении границы, заметили военнослужащие срочной службы, пограничники отдела «Копище» во время патрулирования территории, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Заметив пограничников, мужчина попытался убежать, однако после непродолжительного преследования был задержан. Документов, удостоверяющих личность, у него не было, также он не мог объяснить цель своего пребывания на режимной территории.

Впоследствии на прилегающей местности пограничники обнаружили большой ящик с ремнями для переноски, в котором было шесть коробок с 150 попугаями.

По данному инциденту составлен админпротокол, попугаи изъяты, их передадут Государственной фискальной службе. Действия задержанного будет рассматривать суд.

Напомним, в январе в «Борисполе» пограничники предотвратили попытку незаконного вывоза 1,6 тыс. щеглов. К сожалению, 67 животных были обнаружены в клетках уже мертвыми.