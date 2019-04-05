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В Германии задержали немку с детьми, она вернулась из «Исламского государства». Фото: Sputnik

В Германии задержали немку с детьми, она вернулась из «Исламского государства» (ФОТО)

5 апр 2019, 12:12
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В немецком Штутгарте правоохранители взяли под стражу женщину с тремя детьми. Семья вернулась в Германию после проживания на территории «Исламского государства». В страну начали прибывать немцы, которые жили и воевали на стороне террористов.

Чтобы вернуться на родину, семья сначала приехала в Турцию и уже оттуда смогла отправиться в Германию. У всех членов семьи есть немецкое гражданство. Об этом сообщает их адвокат Махмуд Эрдем, передает немецкое издание Deutsche Welle.

Немцы бегут из Сирии на родину. Фото: Deutsche Welle

Немецкие граждане, которые были на территории «Исламского государства», могут вернуться домой, только если у них есть гражданство Германии. Согласно новому закону, немецкое правительство может лишить немецкого паспорта джихадистов с двумя гражданствами. Однако, если немцы воевали на стороне террористов до вступления в силу закона, на них новые правила распространяться не будут.

На данный момент, в разных странах содержатся десятки немцев, которые были на стороне «Исламского государства». Так, в Сирии находится 61 человек, в Ираке — 11, в Турции и Греции — по четыре. Из них 43 человека — это женщины.

Предположительно, в Сирии находятся по меньшей мере 59 детей с немецким гражданством и трое малышей сейчас в Ираке. Правительство Германии пытается добиться их возвращения на родину.

Ранее сообщалось, что в Италии кикбоксера-исламиста Абдеррахима Мутахарика лишат гражданства из-за террористической деятельности.


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