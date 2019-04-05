В Германии задержали немку с детьми, она вернулась из «Исламского государства». Фото: Sputnik

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В немецком Штутгарте правоохранители взяли под стражу женщину с тремя детьми. Семья вернулась в Германию после проживания на территории «Исламского государства». В страну начали прибывать немцы, которые жили и воевали на стороне террористов.

Чтобы вернуться на родину, семья сначала приехала в Турцию и уже оттуда смогла отправиться в Германию. У всех членов семьи есть немецкое гражданство. Об этом сообщает их адвокат Махмуд Эрдем, передает немецкое издание Deutsche Welle.

Немецкие граждане, которые были на территории «Исламского государства», могут вернуться домой, только если у них есть гражданство Германии. Согласно новому закону, немецкое правительство может лишить немецкого паспорта джихадистов с двумя гражданствами. Однако, если немцы воевали на стороне террористов до вступления в силу закона, на них новые правила распространяться не будут.

На данный момент, в разных странах содержатся десятки немцев, которые были на стороне «Исламского государства». Так, в Сирии находится 61 человек, в Ираке — 11, в Турции и Греции — по четыре. Из них 43 человека — это женщины.

Предположительно, в Сирии находятся по меньшей мере 59 детей с немецким гражданством и трое малышей сейчас в Ираке. Правительство Германии пытается добиться их возвращения на родину.

Ранее сообщалось, что в Италии кикбоксера-исламиста Абдеррахима Мутахарика лишат гражданства из-за террористической деятельности.