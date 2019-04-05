У Німеччині затримали німкеню з дітьми, вона повернулася з «Ісламської держави». Фото:

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У німецькому Штутгарті правоохоронці взяли під варту жінку з трьома дітьми. Сім’я повернулася до Німеччини після проживання на території «Ісламської держави». У країну почали прибувати німці, які жили і воювали на стороні терористів.

Щоб повернутися на батьківщину, сім’я спочатку приїхала до Туреччини і вже звідти змогла відправитися до Німеччини. У всіх членів сім’ї є німецьке громадянство. Про це повідомляє їх адвокат Махмуд Ердем, передає німецьке видання Deutsche Welle.

Німецькі громадяни, які були на території «Ісламської держави», можуть повернутися додому, тільки якщо у них є громадянство Німеччини. Згідно з новим законом, німецький уряд може позбавити німецького паспорта джихадистів з двома громадянствами. Однак, якщо німці воювали на стороні терористів до вступу в силу закону, на них нові правила не поширюватимуться.

Наразі, в різних країнах містяться десятки німців, які були на боці «Ісламської держави». Так, в Сирії перебуває 61 особа, в Іраку — 11, в Туреччині і Греції — по чотири. З них 43 особи — це жінки.

Імовірно, в Сирії перебувають щонайменше 59 дітей з німецьким громадянством і троє малюків зараз в Іраку. Уряд Німеччини намагається домогтися їх повернення на батьківщину.

Раніше повідомлялося, що в Італії кікбоксера-ісламіста Абдеррахіма Мутахаріка позбавлять громадянства через терористичну діяльність.