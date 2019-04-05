Погода в Украине 6 апреля: будет тепло и солнечно. Фото: hronika.info

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Погода в Украине 6 апреля будет теплой и солнечной на территории всех областей страны. Синоптики прогнозируют прохладную погоду только ночью, но температура не опустится ниже нуля. Ветер юго-восточный, со скоростью 5−10 м/с.

Температура воздуха в центральных, южных и западных областях днем ​​будет составлять 13−15° тепла, максимальной она будет на Закарпатье — 17−19° выше нуля, сообщают в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве завтра, 6 апреля, будет солнечной и теплой. Столбики термометров ночью покажут 2−4° тепла, а днем ​​поднимутся до 13−15° выше нуля. Осадки синоптики не прогнозируют.

Во Львове 6 апреля также будет тепло и с переменной облачностью. Температура воздуха ночью составит 2−4° тепла, а днем ​​поднимется до 14−16° выше нуля.

Погода в Днепре в субботу 6 апреля будет теплой. Синоптики не прогнозируют осадки, днем ​​будет облачно. Ночью столбики термометров покажут от 2° до 4° тепла, днем ​​воздух прогреется до 13−15° тепла.

В Харькове 6 апреля обещают солнечную погоду без осадков. Температура воздуха ночью составит 0−2° тепла, днем ​​будет немного теплее — 12−14° выше нуля.

Погода в Одессе 6 апреля будет теплой и солнечной. Температура воздуха ночью будет 0−2° тепла, а днем ​​поднимется до 15−17° выше нуля.

Магнитные бури в Киеве завтра, 6 апреля, не ожидаются. В течение суток будут лишь небольшие возмущения магнитосферы Земли.

Ранее сообщалось, что сегодня в Украине будет хорошая погода с переменной облачностью.