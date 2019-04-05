МОУ впервые купило рюкзаки вдвое дешевле «рюкзаков» Авакова. Фото:

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Министерство обороны Украины в марте 2018 года по результатам тендера заключило четыре соглашения о закупке рюкзаков на 36,20 млн грн.

До августа этого года в армейские подразделения должны поступить 22 тыс. индивидуальных боевых рюкзаков по цене 1 тыс. 646 грн каждый. Для армии закупили рюкзаки видов 3 (Black) и 5 (украинский пиксель ММ-14), которые изготовлены по специально определенным техническим условиям. Об этом 5 апреля сообщают «Наші гроші» со ссылкой на систему «Прозорро».

Отмечается, что в марте этого года воинская часть № 1471 Государственной пограничной службы заказала рюкзаки видов 1 (Coyote) и 2 (Olive green) по тем же техусловиям с изменениями № 2 почти по столько же — по 1 тыс. 639 грн.

А в 2018 году украинское оборонное ведомство закупило такие же рюкзаки, которые в этом году купило ГПСУ, но на 5% дешевле. Одно изделие стоило 1 тыс. 566 грн. В течение 2017 года Минобороны заказывало для армии рюкзаки вида 2 (Olive green) по тем же техусловиям, но с изменениями № 1. За них заплатили еще на 14% дешевле. Цена колебалась от 1 тыс. 435 грн до 1 тыс. 450 грн.

Как известно, в 2015 году Министерство внутренних дел закупило для нужд Национальной полиции и Национальной гвардии рюкзаки по 2 тыс. 900 грн. Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро доказало, что себестоимость рюкзаков составляла 555 грн.

Напомним, весной 2018 года НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили досудебное расследование дела о хищении государственных средств во время закупки рюкзаков для Нацгвардии. Тогда в скандале фигурировали сын министра внутренних дел Арсена Авакова Александр и бывший заместитель министра внутренних дел Сергей Чеботарь. Впоследствии дело против сына Авакова закрыли.

В сентябре 2018 года Червонозаводский районный суд Харькова приговорил единственного подозреваемого в деле о хищении средств на рюкзаках для Национальной гвардии — предпринимателя Владимира Литвина к пяти годам заключения с испытательным сроком в два года.