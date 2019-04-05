Потужні батареї для авто розробили у Швейцарії. Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n120374-elektromobili-zmojut-proyijdjaty-ponad-1-tys-km-na-odnomu-zaryadi-batareyi-vynahidnyky.html

Ракурс

У Швейцарії винахідники розробили батарею, яка дозволить електрокарам проїздити до понад 1 тис. км на одному заряді батареї.

Прорив у батарейних технологіях зробив стартап Innolith із Швейцарії. Інженери розробили експериментальний зразок батареї з великою щільністю зберігання заряду. Використовуючи нову технологію, електромобілі зможуть проїжджати без підзарядки більше 1 тис. км. Про це повідомляє Clean Technica.

Винахідники з Innolith досліджують рідкий електроліт, який використовують у традиційних літій-іонних батареях. Його використовують у якості розчинника неорганічної солеподібної субстанції. Це дозволяє дослідникам позбутися від найбільш реактивних елементів, що спрощує збірку батареї й вирішує проблему з побічними реакціями. Представник «Іннолайт» зазначив, що їхні вироби зберігають до 50% залишкової ємності після 50 тис. циклів перезарядки.

У компанії Innolith стверджують, що їхня експериментальна батарея має щільність 1 тис. Вт-год. на кг маси. Винахідники упевнені, що автомобілі з цими батареями зможуть проїжджати без підзарядки більш ніж 1 тис. км.

Така батарея повинна бути набагато потужнішою за акумулятор, який встановлюють в автомобілі Tesla Model 3. Для прикладу, акумулятори в цьому авто мають щільність близько 250 Вт-год. на кг. Тим часом Міністерство енергетики США виділяє кошти на дослідження по створенню осередків з щільністю 500 Вт-год. на кг.

Нагадаємо, у березні Ілон Маск презентував довгоочікуваний електрокар Tesla Model Y. Нове авто від Tesla з’явиться на ринку вже восени 2020 року в різній комплектації.