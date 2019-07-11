Електромобілі в Україні матимуть зелені номери і безперешкодний доступ до паркомісць. Фото: "Еспресо TV"

https://racurs.ua/ua/n124184-elektromobili-v-ukrayini-matymut-zeleni-nomery-i-bezpereshkodnyy-dostup-do-parkomisc.html

Ракурс

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Електромобілі в Україні стають дедалі популярнішими. Їх кількість має зрости ще більше завдяки закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення доступу до інфраструктури зарядних станцій для електромобілів», який сьогодні ухвалила Верховна Рада України.

Новий закон передбачає внесення змін до низки інших законодавчих актів, зокрема до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України «Про дорожній рух» та інших. Про це інформує прес-служба Верховної Ради.

Зокрема, тепер запровадять номери для електромобілів із зеленим кольором шрифту, на автодорогах з’являться дорожні знаки «Для електромобілів», «Крім електромобілів», «Станція зарядки електромобілів». Також законодавчо захищено право водіїв електрокарів на безперешкодний доступ до зарядних станцій та паркомісць.

Приміром, за зупинку чи стоянку звичайного автомобіля на місці для електромобілів або створення перешкод водіям електрокарів запроваджено штрафи від 340 до 510 грн. Інспекторів із паркування наділять правом затримати транспортний засіб порушника, в тому числі за допомогою евакуатора.

Новий закон, за який проголосували 233 народних депутати, набуде чинності з 1 січня 2020 року.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що в Швейцарії винахідники розробили батарею, яка дозволить електрокарам проїздити до понад 1 тис. км на одному заряді.