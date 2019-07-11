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Ракурс
Рада знову не звільнила Клімкіна. Фото: radiosvoboda.org

Рада знову не звільнила Клімкіна

11 лип 2019, 17:07
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Павло Клімкін не звільнений із посади міністра закордонних справ України. Сьогодні Верховна Рада знову не знайшла голосів для позбавлення його повноважень.

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За постанову № 10381 про припинення повноважень Клімкіна в цілому проголосували лише 160 нардепів.

Перед засіданням парламенту 11 липня профільний комітет рекомендував Раді схвалити кадрові зміни президента Володимира Зеленського, що передбачають звільнення Клімкіна та призначення замість нього Вадима Пристайка.

Як відомо, Зеленський вже просив парламент звільнити Клімкіна, але тоді теж не отримав підтримки нардепів. Окрім того, він писав листа прем'єр-міністру Володимиру Гройсману, вимагаючи притягнути міністра до дисциплінарної відповідальності. Причиною цьому стала відповідь Міністерства закордонних справ України на ноту РФ від 25 червня щодо українських моряків, захоплених росіянами у полон у Керченській протоці, яку не погодили із Зеленським.

Після конфлікту з Зеленським глава МЗС пішов у «політичну відпустку».

Джерело: Ракурс


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