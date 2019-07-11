З Януковича та Пшонки зняли санкції у ЄС. Фото: укроп

https://racurs.ua/ua/n124183-z-yanukovycha-ta-yogo-otochennya-znyaly-sankciyi-sud-ies.html

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Санкції проти колишнього президента-втікача Віктора Януковича були скасовані судом Європейського союзу. Також санкції було знято з його близького оточення, до якого входять: Олександр Клименко, Олександр Янукович, Віктор Пшонка, Сергій Арбузов, Артем Пшонка та Андрій Клюєв.

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Рішенням суду були зняті санкції, які здійснювались Радою Євросоюзу протягом 2016−2018 років. Про це повідомляє «РБК-Україна», посилаючись на рішення суду.

Зазначимо, що санкції Євросоюзу, які продовжили в березні поточного року залишаються чинними та продовжують діяти, не дивлячись на позитивне рішення суду щодо старих санкцій.

Раніше Євросоюз вже виключив 9 осіб з оточення Януковича із списку санкцій через брак доказів. Наразі у списку санкцій перебувають 170 осіб та 44 організації.

Зазначимо, що Андрій Клюєв, який був при Януковичі главою Адміністрації президента, намагався потрапити на позачергові вибори до парламенту.

Нагадаємо, що реєстрацію Клюєва скасували на основі інформації від Служби безпеки України.