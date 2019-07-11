«Нафтогаз» прокоментував візит Медведчука і Бойка до Москви. Фото: "Інтерфакс"

https://racurs.ua/ua/n124182-naftogaz-prokomentuvav-vizyt-medvedchuka-i-boyko-do-moskvy.html

Ракурс

Loading...

«Нафтогаз України» відреагував на «газові переговори» Віктора Медведчука та Юрія Бойка в Росії. На думку виконавчого директора компанії Юрія Вітренка, візит чиновників до Москви є виключно «передвиборчим шоу».

Як заявляє Вітренко, на даний час російський «Газпром» заборгував «Нафтогазу» близько 3 млрд дол., в перерахунку на кожну українську сім’ю — це приблизно 200 дол. Він також наголосив, що компанія подала скаргу до Єврокомісіъ, в якій вказується про зловживання «Газпромом» своїм домінуючим становищем на європейському ринку. Про це Вітренко написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами виконавчого директора «Нафтогазу», саме дії представників «Опозиційної платформи — За життя» Медведчука та Бойка можуть бути каталізатором такого зловживання, оскільки їхній вояж до Москви лише допомагає «Газпрому» відтягувати виплату заборгованості, що накопичилася.

У повідомленні також вказується, що Бойко та Медведчук мають публічно заявити про вимоги до російської сторони сплатити «Нафтогазу» борг й усунути всі зловживання своїм монопольним становищем.

Нагадаємо, що дивіденди «Газпрому» від компанії Nord Stream заморозив Комерційний суд Високого суду Англії й Уельсу в рамках позову «Нафтогазу».