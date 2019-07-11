«Нафтогаз» прокомментировал визит Медведчука и Бойко в Москву. Фото: "Интерфакс"

https://racurs.ua/n124182-naftogaz-prokommentiroval-vizit-medvedchuka-i-boyko-v-moskvu.html

Ракурс

«Нафтогаз Украины» отреагировал на «газовые переговоры» Виктора Медведчука и Юрия Бойко. По мнению исполнительного директора компании Юрия Витренко, визит чиновников в Москву является исключительно «предвыборным шоу».

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Как заявляет Витренко, в настоящее время российский «Газпром» задолжал «Нафтогазу» около 3 млрд долл., в пересчете на каждую украинскую семью — это примерно 200 долл. Он также подчеркнул, что компания подала жалобу в Еврокомиссию, в которой указывается о злоупотреблениях «Газпромом» своим доминирующим положением на европейском рынке. Об этом Витренко написал на своей странице в Facebook.

По словам исполнительного директора «Нафтогаза», именно действия представителей «Оппозиционного платформы — За жизнь» Медведчука и Бойко могут быть катализатором такого злоупотребления, так как их вояж в Москву только помогает «Газпрому» оттянуть выплату накопившейся задолженности.

В сообщении также указывается, что Бойко и Медведчук должны публично заявить о требованиях к российской стороне заплатить «Нафтогазу» долг и устранить все злоупотребления своим монопольным положением.

Напомним, что дивиденды «Газпрома» от компании Nord Stream заморозил Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса в рамках иска «Нафтогаза».