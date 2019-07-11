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Погода в Украине 12 июля: грозы и ливни накроют почти всю страну. Фото: Ракурс

Погода в Украине 12 июля: грозы и ливни накроют почти всю страну (КАРТА)

11 июл 2019, 16:30
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Погоду в Украине 12 июля обещают холодную, с дождями и грозами. Солнечную погоду без осадков обещают только в Запорожье и прилегающей области.

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Температура ночью в Украине опустится до 8−15° тепла, а днем воздух прогреется до 19−26° тепла. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Погода в Киеве 12 июля останется такой же холодной. Днем ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха ночью составит 11−13° тепла. Днем воздух в столице прогреется до 20−22°.

Во Львове 12 июля днем синоптики обещают дождь и грозы. Столбики термометров ночью опустятся до 8−10°, а днем ​​поднимутся до 19−21° тепла.

В Днепре 12 июля ожидаются осадки и прохладная погода. Днем прогнозируют дожди и грозы. Ночью температура воздуха составит всего лишь 11−13° тепла, днем ​ —​ 23−25°.

В Харькове днем ​​Укргидрометцентр обещает дождь с грозой. Ночью столбики термометров поднимутся только до 11−13° тепла, дневная температура составит 23−25°.

В Одессе в пятницу ожидается незначительный дождь и гроза. Ночью она составит 13−15° тепла, а днем 21−23°.

В Карпатах завтра днем ожидается небольшой дождь. Температура ночью составит 9−11° тепла, а днем будет 21−23° тепла.

Погода в Украине 12 июля. Фото: Укргидрометцентр

Магнитные бури в Киеве 12 июля не прогнозируются. В течение дня ожидаются только незначительные волнения.

Геомагнитная обстановка в Киеве 12 июля. Фото: gismeteo

Как ранее сообщал «Ракурс», синоптики дали предварительный прогноз погоды в Украине на июль.

Источник: Ракурс


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