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Погода в Україні 12 липня: грози і зливи накриють майже всю країну. Фото: Ракурс
Погода в Україні 12 липня: грози і зливи накриють майже всю країну (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n124181-pogoda-v-ukrayini-12-lypnya-grozy-i-zlyvy-nakryut-mayje-vsu-krayinu-karta.htmlРакурс
Погоду в Україні 12 липня обіцяють холодну, з дощами і грозами. Сонячну погоду без опадів обіцяють тільки в Запоріжжі і прилеглій області.
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Температура вночі в Україні опуститься до 8−15° тепла, а вдень повітря прогріється до 19−26° тепла. Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Погода в Києві 12 липня залишиться такою ж холодною. Вдень очікуються дощі та грози. Температура повітря вночі становитиме 11−13° тепла. Вдень повітря в столиці прогріється до 20−22°.
У Львові 12 липня вдень синоптики обіцяють дощ і грози. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 8−10°, а вдень піднімуться до 19−21° тепла.
У Дніпрі 12 липня очікуються опади і прохолодна погода. Днем прогнозують дощі та грози. Вночі температура повітря становитиме всього лише 11−13° тепла, вдень — 23−25°.
У Харкові днем Укргідрометцентр обіцяє дощ з грозою. Вночі стовпчики термометрів піднімуться лише до 11−13° тепла, денна температура становитиме 23−25°.
В Одесі в п’ятницю очікується незначний дощ і гроза. Вночі вона становитиме 13−15° тепла, а вдень 21−23°.
У Карпатах завтра вдень очікується невеликий дощ. Температура вночі становитиме 9−11° тепла, а вдень буде 21−23° тепла.
Магнітні бурі в Києві 12 липня не прогнозуються. Протягом дня очікуються тільки незначні хвилювання.
Як раніше повідомляв «Ракурс», синоптики дали попередній прогноз погоди в Україні на липень.
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