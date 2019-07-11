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Ракурс
Верховна Рада усунула бар'єри у взаємній торгівлі України з Ізраїлем. Фото: Мінекономрозвитку в Twitter

Верховна Рада усунула бар'єри у взаємній торгівлі України з Ізраїлем

11 лип 2019, 16:24
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Угоду про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем сьогодні ратифікувала Верховна Рада, усунувши бар'єри у взаємних торговельних відносинах між країнами. Угода була укладена 21 січня 2019 року в місті Єрусалимі після семи раундів переговорів.

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Закон «Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Кабінетом міністрів України та урядом держави Ізраїль», який ухвалили сьогодні народні депутати, набуде чинності через 60 днів після дати останньої дипломатичної ноти. Цими нотами обидві держави повідомляють про виконання внутрішніх юридичних процедур, необхідних для набрання угодою чинності, інформує прес-служба Верховної Ради.

Сьогодні, 11 липня, за проект закону, зареєстрований за № 223, проголосували 230 нардепів.

Зазначається, що дія ратифікованої угоди не поширюється на тимчасово окуповані внаслідок російської збройної агресії території. Йдеться про Автономну Республіку Крим та місто Севастополь, а також Донецьку та Луганську області. Там угода почне діяти лише після повного припинення збройної агресії РФ та відновлення конституційного ладу України.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що Кабінет міністрів України 17 квітня схвалив ратифікацію Угоди про зону вільної торгівлі з Ізраїлем.

Джерело: Ракурс


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