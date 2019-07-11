Верховная Рада устранила барьеры во взаимной торговле Украины с Израилем. Фото: Минэкономразвития в Twitter

https://racurs.ua/n124180-verhovnaya-rada-ustranila-barery-vo-vzaimnoy-torgovle-ukrainy-s-izrailem.html

Ракурс

Соглашение о свободной торговле между Украиной и Израилем сегодня ратифицировала Верховная Рада, устранив барьеры во взаимных торговых отношениях между странами. Соглашение было заключено 21 января 2019 в городе Иерусалиме после семи раундов переговоров.

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Закон «О ратификации Соглашения о свободной торговле между Кабинетом министров Украины и правительством государства Израиль», который приняли сегодня народные депутаты, вступит в силу через 60 дней после даты последней дипломатической ноты. Этими нотами оба государства сообщают о выполнении внутренних юридических процедур, необходимых для вступления соглашения в силу, сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Сегодня, 11 июля, за проект закона, зарегистрированный под № 0223 проголосовали 230 нардепов.

Отмечается, что действие ратифицированного соглашения не распространяется на временно оккупированные в результате российской вооруженной агрессии территории. Речь идет об Автономной Республике Крым и городе Севастополе, а также о Донецкой и Луганской областях. Там соглашение начнет действовать только после полного прекращения вооруженной агрессии РФ и восстановления конституционного строя Украины.

Ранее «Ракурс» сообщал, что Кабинет министров Украины 17 апреля одобрил ратификацию Соглашения о зоне свободной торговли с Израилем.