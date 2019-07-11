Увольнение Климкина и противодействие монополизации СМИ обсудят в Раде

https://racurs.ua/n124178-uvolnenie-klimkina-i-protivodeystvie-monopolizacii-smi-obsudyat-v-rade-translyaciya.html

Ракурс

Проект постановления об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел рассмотрят сегодня на вечернем заседании парламента. Докладчиком по этому вопросу выступает представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

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Также сегодня рассмотрят законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О телевидении и радиовещании». Новые правки имеют целью усовершенствовать механизм обеспечения прозрачности информации о владельцах средств массовой информации (СМИ). Проект закона представили еще в 2017 году. Докладчиком является нардеп Николай Княжицкий.

Как ранее сообщал «Ракурс», Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания планирует обратиться к парламенту, чтобы расширить свои полномочия и самостоятельно приостанавливать действие лицензий медиа-каналов.