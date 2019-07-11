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Ракурс
Звільнення Клімкіна та протидію монополізації ЗМІ обговорять в Раді. Фото: Україна нова

Звільнення Клімкіна та протидію монополізації ЗМІ обговорять у Раді (ТРАНСЛЯЦІЯ)

11 лип 2019, 16:03
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Проект постанови про звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ розглянуть сьогодні на вечірньому засіданні парламенту. Доповідачем із цього питання виступає представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук.

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Також сьогодні розглянуть законопроект про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення». Нові поправки мають на меті удосконалити механізми забезпечення прозорості інформації щодо власників засобів масової інформації (ЗМІ). Проект надали ще в 2017 році. Доповідачем є нардеп Микола Княжицький.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Нацрада з питань телебачення планує звернутися до парламенту, щоби розширити свої повноваження та самостійно призупиняти дію ліцензій медіа-каналів.

Джерело: Ракурс


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999

Звільнення Клімкіна та протидію монополізації ЗМІ обговорять у Раді (ТРАНСЛЯЦІЯ)

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