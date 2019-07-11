Меркель після недавніх інцидентів із тремтінням провела церемонію сидячи. Фото: Spiegel

https://racurs.ua/ua/n124179-merkel-pislya-nedavnih-incydentiv-iz-tremtinnyam-provela-ceremoniu-sydyachy-video.html

Ракурс

Ангела Меркель у Берліні зустрілася з новим прем'єром Данії — Метте Фредерікса. Після трьох інцидентів із тремтінням, які відбулися за останній місяць, канцлер Німеччини змінила протокол проведення церемонії.

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На тлі стурбованості щодо стану здоров’я Меркель церемонію канцлер провела сидячи, хоча за традицією разом із гостем вона завжди слухала гімни стоячи. Цього разу на червоній доріжці був розміщений невеликий постамент із двома стільцями, на яких розмістилися Фредерікса і Меркель. Інформація про це з’явилася в німецькому журналі Spiegel.

Подібні інциденти зі здоров’ям траплялися з канцлером саме тоді, коли їй доводилося тривалий час стояти, тому, щоб уникнути повторення подій, за бажанням самої Меркель і було змінено протокол проведення церемонії.

Раніше погіршення стану здоров’я канцлера спостерігалося під час зустрічі з прем'єр-міністром Фінляндії, а перед тим — на прийомі у президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайєра.

Нагадаємо, що 18 червня Ангела Меркель і президент України Володимир Зеленський провели спільну конференцію в Берліні, під час якої з канцлером Німеччини і трапився перший напад тремтіння.