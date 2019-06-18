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Зеленський і Меркель дають прес-конференцію в Берліні. Фото: 5 канал

Зеленський і Меркель дають прес-конференцію в Берліні (ТРАНСЛЯЦІЯ)

18 чер 2019, 14:55
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Володимир Зеленський, президент України, дає спільну з німецьким канцлером Ангелою Меркель прес-конференцію у Берліні.

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Український лідер прибув до столиці Німеччини сьогодні, 18 червня, разом із делегацією у складі секретаря Ради нацбезпеки й оборони Олександра Данилюка, заступник глави Адміністрації президента Вадима Пристайка, віце-прем'єр-міністра Геннадія Зубка та посла України в німецькій державі Андрія Мельника.

Зеленського зустрічала почесна варта й оркестр, Меркель після рукостискання перед камерами провела його до будівлі, де тривали їхні переговори.

Серед анонсованих питань, які планували обговорити Зеленський і Меркель, було вказано припинення бойових дій на Донбасі та посилення економічної співпраці між Україною та Німеччиною.

Напередодні Зеленський разом із дружиною перебував у Парижі. В рамках офіційного візиту в Єлисейському палаці відбулася його зустріч із французьким лідером Еммануелем Макроном, а за її підсумками — спільна прес-конференція, під час якої сторони зробили заяви стосовно агресивних дій Кремля.

Джерело: Ракурс


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