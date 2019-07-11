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Люстрація в Україні: Зеленський запропонував включити в списки топ-чиновників Порошенка й нардепів

Зеленський запропонував включити в списки люстрації топ-чиновників Порошенка й нардепів (ВІДЕО)

11 лип 2019, 15:32
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Президент України Володимир Зеленський повідомив про розброблений його командою законопроект, спрямований на посилення люстрації.

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У новому відеозверненні президент 11 липня запропонував люструвати осіб, які у період з 23 лютого 2014 року до 19 травня 2019 року працювали президентом України, головою Верховної Ради, Генпрокурором, головами СБУ, Антимонопольного комітету, Фонду державного майна, Державної фіскальної служби та митниці, секретарем РНБО і керівників оборонних підприємств.

Люстрацію Зеленський також пропонує поширити на нардепів та членів уряду цього періоду. Президент зазначив, що до такого рішення його підштовхнуло побачене під час поїздок по державі.

Думаю, найменше, що можна зробити зараз, — назавжди позбавити цих колишніх керівників можливості брати участь в управлінні державою, — пояснив Зеленський.

Нагадаємо, що раніше журналісти та громадські активісти стверджували, що керівник Офісу президента Андрій Богдан не може впродовж 10 років працювати на держслужбі (до жовтня 2024 року). Він потрапляє під обмеження, оскільки двічі обіймав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики за часів президентства Віктора Януковича.

Джерело: Ракурс


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