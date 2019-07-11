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Ракурс
Реєстр педофілів: Рада ухвалила законопроект у першому читанні

Рада у першому читанні cхвалила створення реєстру педофілів

11 лип 2019, 14:53
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Законопроект про впровадження Єдиного реєстру осіб, які засуджені за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості у першому читанні ухвалила сьогодні Верховна Рада.

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За проект закону про внесення змін до деяких законів України (щодо впровадження Єдиного реєстру осіб засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього та посилення відповідальності за злочини, вчинені проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього) проголосували 228 нардепів.

Законопроект № 6607 передбачає збільшення покарання за зґвалтування. За такий злочин наразі передбачено від восьми до 15 років, у тексті нового закону — від 12 до 15 років. Якщо ж сексуальний злочин проти неповнолітнього особи скоїть повторно, покарання складе 10−15 років тюрми або довічне ув’язнення.

Реєстр осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканності дітей, за задумом авторів закону, має стати запобіжником для рецидиву таких злочинів через поінформованість осіб, на яких законом покладено обов’язки з виховання дітей.

Документом також пропонується встановити адміністративний нагляд за відповідною категорією засуджених осіб, звільнених з місць позбавлення волі.

Доступ до реєстру матимуть особи, на яких законом покладено обов’язки з виховання дітей, а також медики, які надають соціальні послуги дітям.

«Ракурс» повідомляв, що парламент сьогодні ухвалив й проект закону про внесення змін до законодавства щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені стосовно малолітніх і неповнолітніх осіб, які не досягли статевої зрілості.

Законопроект № 6449 передбачає, зокрема, запровадження хімічної кастрації для осіб, які вчинили особливо тяжкий статевий злочин проти малолітніх і неповнолітніх та мають офіційний діагноз — педофілія.

Джерело: Ракурс


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