Центрвиборчком показав бюлетені для виборів у Раду. Фото: "Укрінформ"

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Ракурс

Центральна виборча комісія показала бюлетені для позачергових виборів у Верховну Раду, що відбудуться 21 липня, а також оприлюднила вартість цих документів для голосування.

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Виборчі бюлетені на замовлення Центрвиборчкому друкуються на поліграфкомбінаті «Україна» з виготовлення цінних паперів. Про це стало відомо під час спільного брифінгу голови ЦВК Тетяни Сліпачук, її заступника Євгена Радченка та директора держпідприємства «Поліграфічний комбінат „Україна“» Юрія Оніщенка сьогодні в Києві.

На сьогодні, 11 липня, вже надруковано 84% виборчих бюлетенів, вартість яких залежить від формату голосування. У загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі виготовлення одного примірника обходиться у 4,2 грн. В одномандатних виборчих округах вартість бюлетеня варіюється від 2,28 грн до 4,68 грн залежно від формату.

На брифінгу оголосили про плани завершити виготовлення всіх виборчих бюлетенів не пізніше, як за 7 днів до дня голосування. Цього вимагає чинне законодавство.