Центризбирком показал бюллетени для выборов в Раду. Фото: "Укринформ"

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Ракурс

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Центральная избирательная комиссия показала бюллетени для внеочередных выборов в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля, а также обнародовала стоимость этих документов для голосования.

Избирательные бюллетени по заказу Центризбиркома печатаются на полиграфкомбинате «Украина» по изготовлению ценных бумаг. Об этом стало известно во время совместного брифинга председателя ЦИК Татьяны Слипачук, ее заместителя Евгения Радченко и директора госпредприятия «Полиграфический комбинат „Украина“» Юрия Онищенко сегодня в Киеве.

На сегодня, 11 июля, уже напечатаны 84% избирательных бюллетеней, стоимость которых зависит от формата голосования. В общегосударственном многомандатном избирательном округе изготовление одного экземпляра обходится в 4,2 грн. В одномандатных избирательных округах стоимость бюллетеня варьируется от 2,28 грн до 4,68 грн в зависимости от формата.

На брифинге объявили о планах завершить изготовление всех избирательных бюллетеней не позднее, чем за 7 дней до дня голосования. Этого требует действующее законодательство.