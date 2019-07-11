ЕС может отменить санкции против Януковича — Сарган. Фото: ZN.UA

https://racurs.ua/n124173-es-mojet-otmenit-sankcii-protiv-yanukovicha-sargan.html

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Санкции против Януковича и его окружения могут быть отменены по решению суда Евросоюза. Тем не менее, на ход расследования по делам упомянутых лиц в Украине это не повлияет.

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В ближайшее время судом ЕС могут быть вынесены решения по искам экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра, экс-главы Министерства доходов Александра Клименко, бывшего первого вице-премьера Сергея Арбузова, экс-генпрокурора Виктора Пшонки и его сына Артема, а также экс-главы администрации Януковича Андрея Клюева. Об этом сегодня, 11 июля, на своей странице в Facebook сообщила Лариса Сарган, пресс-секретарь генпрокурора Украины.

Вышеупомянутые иски касаются отмены санкций, вводимых Советом ЕС на протяжении 2016−2018 годов. Тем не менее, как заявила Сарган, решение суда никак не повлияет на расследования, осуществляемые правоохранительными органами Украины в отношении этих лиц.

Санкции Евросоюза в отношении 12 бывших украинских чиновников были продлены в марте 2019 года. В Украине они будут действовать и в дальнейшем.

По заявлению пресс-секретаря генпрокурора, подробная информация появится уже после вынесения судебных решений и их детального анализа.

Напомним, ранее сообщалось, что 9 декабря 2019 года в Лондоне будет рассмотрено дело о так называемом «долге Януковича» — займе, взятом прежними властями у России в 2013 году. Долг перед РФ по еврооблигациям составляет 3 млрд долл.