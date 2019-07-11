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Ракурс
ЄС може скасувати санкції проти Януковича – Сарган. Фото: ZN.UA

ЄС може скасувати санкції проти Януковича — Сарган

11 лип 2019, 14:35
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Санкції проти Януковича та його оточення можуть бути скасовані за рішенням суду Євросоюзу. Проте на перебіг розслідування у справах згаданих осіб в Україні це не вплине.

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Найближчим часом судом ЄС можуть бути винесені рішення за позовами екс-президента України Віктора Януковича та його сина Олександра, екс-глави Міністерства доходів Олександра Клименка, колишнього першого віце-прем'єра Сергія Арбузова, екс-генпрокурора Віктора Пшонки і його сина Артема, а також екс-глави адміністрації Януковича Андрія Клюєва. Про це сьогодні, 11 липня, на своїй сторінці у Facebook повідомила Лариса Сарган, прес-секретар генпрокурора України.

Вищезазначені позови стосуються скасування санкцій, запроваджуваних Радою ЄС упродовж 2016−2018 років. Проте, як заявила Сарган, це рішення жодним чином не вплине на розслідування, що здійснюються правоохоронними органами України та стосується цих осіб.

Санкції Євросоюзу стосовно 12 колишніх українських чиновників були продовжені у березні 2019 року. В Україні вони залишатимуться чинними й надалі.

Згідно з заявою Сарган, детальна інформація з’явиться вже після ухвалення судових рішень та їх детального аналізу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 9 грудня 2019 року в Лондоні буде розглянуто справу про так званий «борг Януковича» — позику, взяту колишньою владою в Росії у 2013 році. Борг перед РФ за єврооблігаціями становить 3 млрд дол.

Джерело: Ракурс


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