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Рада посилила відповідальність за педофілію. Фото: UDF.by

Рада підтримала закон про посилення відповідальності за педофілію

11 лип 2019, 14:32
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Педофілів в Україні мають карати жорсткіше: Верховна Рада сьогодні ухвалила проект закону про внесення змін до законодавства щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені стосовно малолітніх і неповнолітніх осіб, які не досягли статевої зрілості.

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Законопроект про посилення відповідальності за педофілію № 6449 у цілому підтримали 247 нардепів.

Документом внесено зміни до ст. 152 Кримінального кодексу України, які передбачають посилення покарання за зґвалтування та розбещення неповнолітніх до 15 років увязнення із примусовою хімічною кастрацією (нова ст. 59−1 ККУ).

Хімічну кастрацію запровадять для осіб, які вчинили особливо тяжкий статевий злочин проти малолітніх і неповнолітніх та мають офіційний діагноз — педофілія.

Хімічна кастрація — це введення в організм тимчасово діючих медичних препаратів, які знижують статевий потяг.

Ініціатором документу є лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

Джерело: Ракурс


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