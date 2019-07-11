Слідство у справі Гандзюк та нападів на активістів: Рада ухвалила звіт ТСК, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n124172-rada-uhvalyla-zvit-tsk-schodo-vbyvstva-gandzuk-ta-napadiv-na-aktyvistiv.html

Ракурс

Верховна Рада 11 липня схвалила звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради для проведення розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів.

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Текст документу у парламенті оприлюднив голова Тимчасової слідчої комісії Борислав Береза.

Рада проголосувала за постанову № 10397. Голоси за це віддали 227 депутатів.

За словами Берези, у більшості кримінальних проваджень порушені строки досудового слідства, а щодо нападів на активістів в Одесі, то порушення з боку правоохоронців мали системний характер. У звіті також йдеться про бездіяльність правоохоронців у чотирьох провадженнях. Нардеп повідомив, що поліція не надала інформацію щодо деяких розслідувань у частині проваджень.

Громадські активісти потребують захисту правоохоронців та депутатів, — констатував Береза.

Верховна Рада України взяла звіт до відома і констатувала, що у зв’язку із загостренням ситуації щодо нападів на громадських активістів в Україні, ТСК вважає за необхідне повторно звернути увагу Кабінету міністрів, Генпрокуратури, Національної поліції, Служби безпеки України на необхідність проведення повного та всебічного розслідування із дотриманням законних строків за фактами нападів на громадських активістів.

Постановою припинено повноваження Тимчасової слідчої комісії. Нагадаємо, перше засідання ТСК, створеної у зв’язку із вбивством Гандзюк, відбулося 8 листопада 2018 року.

Напад на Гандзюк було здійснено 31 липня 2018 року — її облили кислотою. Від отриманих травм активістка померла 4 листопада 2018 року, перебуваючи на лікуванні в Києві.