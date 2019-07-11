Судоустрій України: радник Зеленського розповів, чим займатиметься Рада з правових реформ, фото — Mind.ua

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Ракурс

Рада з правових реформ, яку найближчим часом започаткує указ президента Володимира Зеленського, займатиметься внесенням змін до Конституції, реформами судоустрою і правоохоронних органів, проблемами правосуддя на тимчасово окупованих територіях Донбасу та в Криму.

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Цей указ глава держави підпише найближчими днями, повідомив радник президента і його представник у Верховній Раді Руслан Стефанчук для «Право TV».

Стефанчук розповів, що Рада з правових реформ зацікавиться й питаннями зарплат суддів, адже прагне, щоб плата суддям була адекватною якості правосуддя. На думку радника Зеленського, сьогодні це співвідношення не є адекватним.

Нова влада має намір змінювати ситуацію за допомогою підвищення кваліфікації суддів, суворому добору і підвищення відповідальності суддів.

Справи більше не будуть розглядатися в ВРП, ВККС по чотири роки. Суддя, який свідомо вчиняє злочин, повинен бути покараний миттєво. Це повинно бути як щеплення для всіх інших суддів. Мусимо урегулювати питання професійної етики та відповідальності за прийняте рішення, — заявив Стефанчук.

Аналогічні заходи влада має намір здійснити і щодо реформування антикорупційних органів.

Має бути оптимальне співвідношення ціни і якості. Питання не в кількості антикорупційних органів, питання в якості їх роботи, — повідомив юридичний радник президента.

Стефанчук переконаний, що спочатку необхідно визначити ключові проблеми і, де саме вони зосереджені — на рівні керівництва чи в менеджменті середньої ланки.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону про ВАКС. Його діяльність глава держави пропонує зосередити на топ-корупції.