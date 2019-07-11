Судоустройстве Украины: советник Зеленского рассказал, чем будет заниматься Совет по правовым реформам, фото — Mind.ua

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Ракурс

Совет по правовым реформам, который в ближайшее время создаст президент Владимир Зеленский, будет заниматься внесением изменений в Конституцию, реформами судоустройства и правоохранительных органов, проблемами правосудия на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму.

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Этот указ глава государства подпишет в ближайшие дни, сообщил советник президента и его представитель в Верховной Раде Руслан Стефанчук для «Право TV».

Стефанчук рассказал, что Совет по правовым реформам заинтересуется также вопросом зарплат судей, поскольку хочет, чтобы плата судьям была адекватной качеству правосудия. По мнению советника Зеленского, сегодня это соотношение не является адекватным.

Новая власть намерена менять ситуацию посредством повышения квалификации судей, строгом отборе и повышением ответственности судей.

Дела больше не будут рассматриваться по четыре года. Судья, который сознательно совершает преступление, должен быть наказан мгновенно. Это должно стать прививкой для всех других судей. Должны быть урегулированы вопросы профессиональной этики и ответственности за принятое решение, — заявил Стефанчук.

Аналогичные меры власти намерены осуществить и в реформировании антикоррупционных органов.

Должно быть оптимальное соотношение цены и качества. Вопрос не в количестве антикоррупционных органов, вопрос в качестве их работы, — сообщил юридический советник президента.

Стефанчук убежден, что сначала необходимо определить ключевые проблемы и, где именно они сосредоточены — на уровне руководства или в менеджменте среднего звена.

Ранее «Ракурс» сообщал, что президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о ВАКС. Его деятельность глава государства предлагает сосредоточить на топ-коррупции.