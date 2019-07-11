Рада после многочисленных неудачных голосований поддержала закон об украинских заложниках. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/n124170-rada-posle-mnogochislennyh-neudachnyh-golosovaniy-podderjala-zakon-ob-ukrainskih-zalojnikah.html

Ракурс

Верховная Рада после многочисленных неудачных голосований поддержала проект закона о правовом статусе и социальных гарантиях лиц, незаконно лишенных свободы, заложников или осужденных на временно оккупированных территориях Украины и за ее пределами.

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За документ № 8205 в первом чтении и за основу на заключительном заседании парламента нынешнего созыва в конце концов проголосовали 235 нардепов.

Законопроект позволяет определить основные принципы госполитики в сфере предоставления правового статуса лицам, незаконно лишенным свободы террористическими формированиями или правоохранительными органами страны-агрессора, заложникам или незаконно осужденным с 20 февраля 2014 года, обеспечения их социальных гарантий и первичных материальных потребностей.

Инициатором и докладчиком по проекту закона о заложниках и украинских политзаключенных является депутат Юрий-Богдан Шухевич.

Согласно данным правозащитников, Россия по политическим мотивам незаконно удерживает 115 граждан Украины, 65 из них — это крымские татары. Троим украинцам грозит пожизненное заключение в РФ. Часть пленников Кремля подвергалась пыткам. Еще 129 украинцев удерживают в плену террористы на Донбассе.