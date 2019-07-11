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Ракурс
Выплата пенсий на оккупированных территориях Донбасса сейчас невозможна - министр. Фото: «Рівне вечірнє»

Выплата пенсий на оккупированных территориях Донбасса сейчас невозможна — министр

11 июл 2019, 13:09
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Выплату пенсий на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей организовать пока невозможно. Эту ситуацию можно изменить только тогда, когда оккупированные территории Донбасса вернутся под контроль украинской власти.

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Выплачивать пенсии людям, проживающим на оккупированных территориях Донбасса пока невозможно, потому что там нет банков и нет возможности обеспечить соответствующие требования по противодействию отмыванию денег. Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш в интервью «Радио Донбасс. Реалии».

По словам Черныша, до того времени, когда оккупированные территории Донбасса вернутся под контроль украинской власти, будет действовать существующая сейчас схема получения пенсий на карточки, выданные в «Ощадбанке». Пенсионеры из ОРДЛО могут получить свои пенсии только в этом банке. Также они должны покидать оккупированные территории каждые 60 дней. По данным правозащитников, блокпосты на Донбассе пересекают ежемесячно около одного миллиона человек.

Кроме того, как отметил министр, проблема выплаты пенсий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей связана не только с банковской системой, но и с уплатой налогов.

Ранее «Ракурс» сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский предложил продлить срок, в который пенсионеры с оккупированных территорий могут получить свои пенсии.


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