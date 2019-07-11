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Ракурс
Виплата пенсій на окупованих територіях Донбасу зараз неможлива — міністр. Фото: УНН

Виплата пенсій на окупованих територіях Донбасу зараз неможлива — міністр

11 лип 2019, 13:09
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Виплату пенсій на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей, які перебувають в окупації, наразі організувати неможливо. Цю ситуацію можна буде змінити лише тоді, коли окуповані території Донбасу повернуться під контроль української влади.

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Виплачувати пенсії людям, які проживають на окупованих територіях Донбасу наразі неможливо, бо там немає банків і відсутня можливість забезпечити відповідні вимоги з протидії відмиванню грошей. Про це заявив міністр із питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш в інтерв’ю для «Радіо Донбас. Реалії».

За словами Черниша, до того часу, як окуповані території Донбасу повернуться під контроль української влади, діятиме чинна схема отримання пенсії на картки, видані в «Ощадбанку». Пенсіонери з ОРДЛО можуть отримати свої пенсії тільки у цьому банку. Також вони мають покидати окуповані території кожні 60 днів. За даними правозахисників, блокпости на Донбасі перетинають щомісяця близько 1 млн осіб.

Окрім того, як зазначив міністр, проблема виплати пенсій жителям окремих районів Донецької та Луганської областей стосується не лише банківської системи, а й сплати податків.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що президент України Володимир Зеленський запропонував подовжити строк, у який пенсіонери з окупованих територій можуть отримати українські пенсії.


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