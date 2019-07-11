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Репресії проти кримських татар: під час суду у Москві почалися арешти, фото — Кримська солідарність

Під час суду над кримськими татарами у Москві почалися арешти (ФОТО, ВІДЕО)

11 лип 2019, 12:59
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Під час засідання Верховного суду РФ у «справі Хізб ут-Тахрір» над кримськими татарами почалися арешти. На вулиці біля будівлі суду у Москві співробітники поліції почали затримувати учасників пікету.

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Про це 11 липня повідомила у Фейсбук «Кримська солідарність».

Люди, які прийшли до будівлі суду підтримати політв’язнів, розгорнули акцію на підтримку засуджених. Пікетувальники були у білих футболках з написами «Припиніть репресії проти кримських татар» і тримали в руках плакати зі словами протесту проти безправ’я щодо засуджених співвітчизників.

За даними МБК-медіа, в Москві затримали понад 50 людей. Крім кримських татар, підтримати політв’язнів прийшли правозахисники і громадські активісти. Одна з учасниць акції тримала в руках плакат «Мусульмани — не терористи».

Репресії проти кримських татар: під час суду у Москві почалися арешти, фото — Кримська солідарність

У Верховному суді РФ триває судове засідання з розгляду апеляційної скарги на вирок Північно-Кавказького окружного військового суду, згідно з яким четверо кримських татар були визнані винними в здійсненні терористичної діяльності і засуджені сумарно до 44 років позбавлення волі.

Репресії проти кримських татар: під час суду у Москві почалися арешти, фото — Кримська солідарність

Енвер Мамутов, Рустем Абільтаров, Зеврі Абсеітов, Ремзі Меметов є фігурантами так званої першої бахчисарайської групи у «справі Хізб ут-Тахрір». Їх затримали в результаті масових обшуків у будинках кримських татар в Бахчисараї 12 травня 2016 року.

Згодом вони два роки перебували в СІЗО Сімферополя. У грудні 2018 року в Ростові-на-Дону фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір» оголосили вирок. Четверо кримських татар мусульман були визнані винними в скоєнні злочинів.

Репресії проти кримських татар: під час суду у Москві почалися арешти, фото — Кримська солідарність

Репресії проти кримських татар: під час суду у Москві почалися арешти, фото — Кримська солідарність

Учора кримські татари зібрались на акцію протесту під стінами Кремля. Вони виступили проти репресій та кримінальних справ на окупованих територіях щодо кримський татар.

Джерело: Ракурс


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