Репрессии против крымских татар: во время суда в Москве начались аресты, фото — Крымская солидарность

https://racurs.ua/n124168-vo-vremya-suda-nad-krymskimi-tatarami-v-moskve-nachalis-aresty-foto-video.html

Ракурс

Во время заседания Верховного суда РФ по «делу Хизб ут-Тахрир» над крымскими татарами начались аресты. На улице у здания суда в Москве сотрудники полиции начали задерживать участников пикета.

Loading...

Об этом 11 июля сообщила в Фейсбук «Крымская солидарность».

Люди, которые пришли к зданию суда поддержать политзаключенных, развернули акцию в поддержку осужденных. Пикетчики были в белых футболках с надписями «Прекратите репрессии против крымских татар» и держали в руках плакаты со словами протеста против бесправия в отношении осужденных соотечественников.

По данным МБК-медиа, в Москве задержали более 50 человек. Кроме крымских татар, поддержать политзаключенных пришли правозащитники и общественные активисты. Одна из участниц акции держала в руках плакат «Мусульмане — не террористы».

В Верховном суде РФ продолжается судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор Северо-Кавказского окружного военного суда, согласно которому четверо крымских татар были признаны виновными в совершении террористической деятельности и приговорены суммарно до 44 лет лишения свободы.

Энвер Мамутов, Рустем Абильтаров, Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов являются фигурантами так называемой первой бахчисарайской группы в «деле Хизб ут-Тахрир». Их задержали в результате массовых обысков в домах крымских татар в Бахчисарае 12 мая 2016 года.

Впоследствии они два года находились в СИЗО Симферополя. В декабре 2018 года в Ростове-на-Дону фигурантам «дела Хизб ут-Тахрир» объявили приговор. Четверо крымских татар были признаны виновными в совершении преступлений.

Напомним, что вчера крымские татары собрались на акцию протеста под стенами Кремля. Они выступили против репрессий и уголовных дел на оккупированных территориях относительно крымских татар.