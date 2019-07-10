Крымских татар под стенами Кремля задержали за протест против репрессий. Фото: Дождь

https://racurs.ua/n124138-krymskih-tatar-pod-stenami-kremlya-zaderjali-za-protest-protiv-repressiy-foto.html

Ракурс

Крымские татары собрались на акцию протеста под стенами Кремля. Они выступили против репрессий и уголовных дел на оккупированных территориях в отношении крымских татар.

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Полицейские успели схватить семерых татар с плакатами «Наши дети не террористы». Другие успели уйти из Красной площади до арестов и задержаний. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

Всех задержанных, вероятно, отвезли в ОВД «Китай-город». Среди задержанных есть отец политического заключенного Решат Емирусеинов.

Среди задержанных Сейтмеметов Энвер, Мустафаев Энвер Сеитович, Люманов Ескендер Изетович и Гафаров Сияр Рустемович.

Акцию приурочили к рассмотрению жалоб на приговор четырем крымским татарам в Верховном суде РФ. Их планируют рассмотреть уже завтра.

Как ранее сообщал «Ракурс», в конце июня на полуострове Крым вспыхнула очередная волна обысков и задержаний среди крымских татар. Всех обвиняют в участии или организации запрещенной в РФ исламской организации.