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Ракурс
Кримських татар під стінами Кремля затримали за протест проти репресій. Фото: Дождь

Кримських татар під стінами Кремля затримали за протест проти репресій (ФОТО)

10 лип 2019, 15:59
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Кримські татари зібрались на акцію протесту під стінами Кремля. Вони виступили проти репресій та кримінальних справ на окупованих територіях щодо кримський татар.

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Поліцейські встигли схопити сімох татар з плакатами «Наші діти не терористи». Інші встигли піти з Красної площі до арештів та затримань. Про це повідомляє телеканал «Дождь».

Усіх затриманих, ймовірно, відвезли до ОВС «Китай-місто». Серед затриманих є батько політичного в’язня Решат Емірусеінов.

Акція протесту кримських татар. Фото: Facebook

Серед затриманих Сейтмеметов Енвер, Мустафаєв Енвер Сеітович, Люманов Ескендер Ізетовіч і Гафаров Сіяр Рустемович.

Акцію приурочили до розгляду скарг на вирок чотирьом кримським татарам у Верховному суді РФ. Їх планують розглянути вже завтра.

Як раніше повідомляв «Ракурс», наприкінці червня на півострові Крим спалахнула чергова хвиля обшуків та затримань серед кримських татар. Усіх звинувачують в участі або організації забороненої в РФ ісламської організації.


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