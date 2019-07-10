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Ракурс
Держава в смартфоні: уряд запустив проект е-Малятко

Десять послуг за однією заявою: уряд запустив проект е-Малятко (ВІДЕО)

10 лип 2019, 15:55
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Кабінет міністрів України 10 липня ухвалив постанову, яка дає старт реалізації проекту в сфері електронних послуг е-Малятко. Після подачі однієї заяви громадяни матимуть можливість отримати 10 послуг держави, пов’язаних із народженням дитини.

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Цю заяву можна буде подати онлайн або оффлайн одразу у пологовому будинку, повідомив у Фейсбук перший заступник голови Державного агентства з питань електронного урядування України Олексій Вискуб.

Він заявив, що в країні стартує «найамбітніший і найінноваційніший у світі проект в сфері електронних послуг», оскільки наразі у світі є приклади реалізації подібних проектів за схемою «п'ять послуг за однією заявою».

Постанова КМУ передбачає запровадження з 1 січня 2020 року експерименту, який згодом має бути затверджений законом. Декілька послуг держави об'єднуються в одну комплексну — е-Малятко.

Йдеться, зокрема, про реєстрацію народження, призначення допомоги при народженні, реєстрацію місця проживання, присвоєння податкового номеру та унікального номеру запису в реєстрі (демографічний реєстр), видачу посвідчень багатодітної родини.

Батьки через електронний кабінет подають одну заявку з ім’ям дитини та послугами, які вони хочуть отримати. І до держустанов можна взагалі не йти, — повідомив у Твіттер прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Проект, за словами урядовців, є складним, оскільки передбачає запровадження електронної взаємодії між Державним демографічним реєстром, Реєстром актів громадського стану, інформаційною системою Мінсоцполітики та Державним реєстром фізичних осіб — платників податків.

До 1 січня 2020 року триватиме підготовка усіх служб до запровадження експерименту.

Нагадаємо, що сьогодні Міністерство юстиції спільно з Державним агентством із питань електронного урядування запустили ще одну послугу. Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) тепер можна реєструвати в Україні онлайн.

Джерело: Ракурс


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