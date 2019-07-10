Російський корабель вчинив провокацію в закритій зоні навчань Sea Breeze. Фото: Слово і Діло

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Росія в Чорному морі вчинила чергову провокацію: корабель Чорноморського флоту РФ зайшов у закриту для мореплавства зону, де тривають міжнародні військові навчання Sea Breeze.

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Росіяни отримали повідомлення про порушення, але проігнорували його, спрямувавши свій корабель «Сметливий» у вказаний район. Про це інформує сьогодні прес-служба командування Військово-морських сил України.

Порушення з боку РФ сталося сьогодні, 10 липня, близько 8.00 ранку в закритій зоні практичних стрільб корабельної артилерії міжнародної коаліції.

Як і передбачено міжнародним протоколом, український фрегат «Гетьман Сагайдачний» надіслав інформацію російському кораблю, проте у відповідь надійшло повідомлення про нібито проблеми зі зв’язком.

У ВМС України наголосили, що ця провокація є приводом для міжнародних партнерів не сприймати Росію як прогнозованого суб'єкта морського права.

Нагадаємо, що військові навчання Sea Breeze у Чорному морі цьогоріч тривають із 1 по 12 липня. До них залучено флот і авіацію країн-членів НАТО та союзників, у тому числі США, Великої Британії, Канади, Грузії та України. Російські кораблі та літаки постійно стежать за маневрами учасників навчань.