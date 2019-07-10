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Российский корабль совершил провокацию в закрытой зоне учений Sea Breeze. Фото: Слово и Дело

Российский корабль совершил провокацию в закрытой зоне учений Sea Breeze (ФОТО)

10 июл 2019, 15:53
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Россия в Черном море совершила очередную провокацию: корабль Черноморского флота РФ зашел в закрытую для мореплавания зону, где проходят международные военные учения Sea Breeze.

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Россияне получили сообщение о нарушении, но проигнорировали его, направив свой корабль «Сметливый» в указанный район. Об этом сообщает сегодня пресс-служба командования Военно-морских сил Украины.

Нарушение со стороны РФ произошло сегодня, 10 июля, около 8.00 утра в закрытой зоне практических стрельб корабельной артиллерии международной коалиции.

Российский корабль совершил провокацию в закрытой зоне учений Sea Breeze . Фото: ВМС Украины

Как и предусмотрено международным протоколом, украинский фрегат «Гетман Сагайдачный» направил информацию российскому кораблю, однако в ответ поступило сообщение о якобы проблемах со связью.

В ВМС Украины отметили, что эта провокация является поводом для международных партнеров не воспринимать Россию в качестве прогнозируемого субъекта морского права.

Напомним, что военные учения Sea Breeze в Черном море в этом году проходят с 1 по 12 июля. В них принимают участие флот и авиация стран НАТО и союзников, в том числе США, Великобритании, Канады, Грузии и Украины. Российские корабли и самолеты постоянно следят за маневрами участников учений.

Источник: Ракурс


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